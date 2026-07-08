Pemkab Bogor Lelang Dini 10 Proyek Strategis 2027, Flyover Bomang hingga Embarkasi Haji Pakansari Masuk Daftar

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor akan melaksanakan tender dini untuk sekitar 10 proyek strategis yang masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mempercepat pelaksanaan pembangunan sehingga pekerjaan fisik dapat segera dimulai setelah anggaran disahkan.

Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan proses tender dini dijadwalkan berlangsung pada akhir 2026.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari percepatan pengadaan barang dan jasa agar pelaksanaan proyek tidak mengalami keterlambatan.

"Ada sekitar 10 pekerjaan yang akan kita lakukan tender dini pada tahun ini untuk pelaksanaan tahun anggaran 2027," kata Rudy di Cibinong, Selasa.

Menurut Rudy, sejumlah proyek yang dipersiapkan dalam tender dini tersebut antara lain pembangunan Flyover Bojonggede-Kemang (Bomang) serta pembangunan embarkasi haji dan umrah di kawasan Stadion Pakansari.

Ia menjelaskan pembangunan Flyover Bomang diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp150 miliar.

Infrastruktur tersebut dirancang untuk meningkatkan konektivitas wilayah Bojonggede hingga kawasan Tegar Beriman sekaligus mendukung kelancaran mobilitas masyarakat.