Gebrakan PW ISNU Jabar: Expo dan Seminar di Bandung, Pamerkan Produk UMKM Santri

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pimpinan Wilayah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PW ISNU) Jawa Barat menunjukkan taji dalam mengonsolidasikan kekuatan intelektual dan ekonomi umat.

Melalui gelaran Seminar dan Expo yang berpusat di Kota Bandung, ISNU Jabar membuktikan bahwa sarjana NU tidak hanya jago berteori, tetapi juga berdampak nyata bagi masyarakat.

Ketua PW ISNU Jawa Barat, Prof. Ulfiah menegaskan bahwa agenda ini menjadi bagian dari komitmen organisasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

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Menurutnya, pendidikan bagi ISNU bukan sekadar mengejar aspek kognitif, melainkan integrasi antara intelektual, emosional, dan spiritual.

"Pendidikan adalah peningkatan kualitas manusia dalam segala aspek. Di era digital yang penuh tantangan ini, ISNU harus mampu menyentuh ranah spiritual sebagai program prioritas," ujar Prof. Ulfiah di Kota Bandung, Rabu (8/7/2026).

Tak hanya seminar, kemeriahan Expo PW ISNU Jabar menjadi magnet tersendiri.

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Berbagai produk unggulan dari UMKM Pengurus Cabang (PC) ISNU se-Jawa Barat dipamerkan.

Sebut saja Batik Trusmi dari Cirebon, Mangga Gincu Indramayu, kerajinan kulit Sukaregang Garut, hingga Kopi khas santri dari Pesantren Ar-Rait.