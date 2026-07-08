Harga Emas dan Perak Hari Ini 8 Juli 2026: Cek Rincian Terbaru dari 0,5 Gram hingga 1 Kilogram

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Rabu, 8 Juli 2026, tercatat berada di kisaran Rp1.370.500 untuk pecahan 0,5 gram hingga Rp2.581.600.000 untuk pecahan 1 kilogram.

Sementara itu, harga emas pecahan 1 gram dipatok sebesar Rp2.641.000 sebelum pajak.

Selain emas batangan reguler, tersedia pula sejumlah edisi khusus seperti Gift Series, Selamat Idul Fitri, Imlek, dan Batik Seri III dengan harga yang berbeda sesuai jenis dan beratnya.

Di sisi lain, harga perak murni dan Perak Heritage juga masih tersedia dalam beberapa pilihan ukuran dengan harga yang telah mencakup Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen.

Berikut perincian harga emas dan perak terbaru per Rabu, 8 Juli 2026, seperti dilansir dari laman logammulia.com.

Daftar Harga Emas Batangan

0,5 gram: Rp1.373.926

1 gram: Rp2.647.603

2 gram: Rp5.235.055

3 gram: Rp7.827.520

5 gram: Rp13.012.450

10 gram: Rp25.969.763

25 gram: Rp64.798.593

50 gram: Rp129.517.988

100 gram: Rp258.957.780

250 gram: Rp647.128.788

500 gram: Rp1.294.047.050

1.000 gram: Rp2.588.054.000

Harga Emas Batangan Gift Series

0,5 gram: Rp1.440.500 (setelah pajak Rp1.444.101)

1 gram: Rp2.791.000 (setelah pajak Rp2.797.978)

Harga Emas Batangan Selamat Idulfitri

5 gram: Rp13.953.000 (setelah pajak Rp13.987.883)