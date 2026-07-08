Info Cuaca Jabodetabek Hari Ini, 8 Juli 2026: Cerah Berawan, Bogor Berpotensi Hujan Lokal

jabar.jpnn.com, BOGOR - Kondisi cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Rabu (8/7/2026) diprakirakan didominasi cuaca cerah hingga berawan.

Meski demikian, masyarakat di sebagian wilayah Kota dan Kabupaten Bogor diminta mewaspadai potensi hujan ringan yang dapat terjadi pada siang hingga sore hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca untuk periode Rabu, 8 Juli 2026 pukul 07.00 WIB hingga Kamis, 9 Juli 2026 pukul 07.00 WIB, kondisi cuaca pada pagi hari atau pukul 07.00–13.00 WIB secara umum diperkirakan cerah hingga berawan di seluruh wilayah Jabodetabek.

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, cuaca diprakirakan berubah menjadi cerah berawan hingga berawan tebal.

Pada periode ini terdapat potensi hujan ringan bersifat lokal di sebagian wilayah Kota Bogor dan Kabupaten Bogor, sementara wilayah Jabodetabek lainnya umumnya masih berada dalam kondisi cerah berawan.

Pada malam hari, pukul 19.00–01.00 WIB, cuaca diperkirakan kembali didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan.

Sementara itu, memasuki dini hari Kamis (9/7/2026) pukul 01.00–07.00 WIB, cuaca secara umum diprakirakan cerah hingga berawan.

Dari sisi suhu udara, wilayah Kota dan Kabupaten Bogor diperkirakan berada pada kisaran 22 hingga 32 derajat Celsius.