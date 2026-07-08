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Prakiraan Cuaca 8 Juli 2026: Sebagian Wilayah Jawa Barat Berpotensi Diguyur Hujan Ringan

Rabu, 08 Juli 2026 – 07:30 WIB
Prakiraan Cuaca 8 Juli 2026: Sebagian Wilayah Jawa Barat Berpotensi Diguyur Hujan Ringan - JPNN.com Jabar
Ilustrasi hujan ringan atau gerimis. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Jawa Barat pada Rabu (8/7/2026) diperkirakan didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan.

Meski demikian, masyarakat di sejumlah daerah diminta mewaspadai potensi hujan ringan pada sore hari serta peningkatan kecepatan angin di beberapa wilayah.

Berdasarkan prakiraan cuaca yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), kondisi cuaca pada pagi hari, pukul 07.00–13.00 WIB, umumnya cerah hingga cerah berawan di sebagian besar wilayah Jawa Barat.

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Memasuki siang hingga sore hari, sekitar pukul 13.00–19.00 WIB, cuaca diperkirakan masih didominasi cerah berawan.

Namun, terdapat potensi hujan ringan yang bersifat lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur.

Pada malam hari, mulai pukul 19.00 hingga 01.00 WIB, kondisi cuaca diprakirakan kembali cerah berawan.

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Cuaca serupa juga diperkirakan berlangsung pada dini hari hingga pukul 07.00 WIB.

BMKG mencatat suhu udara di wilayah Jawa Barat berkisar antara 15 hingga 35 derajat Celsius, dengan kelembapan udara berada pada rentang 40 hingga 95 persen.

Prakiraan cuaca Jawa Barat pada Rabu, 8 Juli 2026, didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan
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