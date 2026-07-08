Gempa 5,3 Magnitudo Mengguncang Selat Sunda, BMKG Beberkan Penyebabnya

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa bumi tektonik mengguncang wilayah Selat Sunda pada Rabu (8/7/2026) pukul 02.44.55 WIB.

Berdasarkan hasil analisis terbaru, gempa tersebut memiliki magnitudo (M) 5,3 dan dipastikan tidak berpotensi menimbulkan tsunami.

Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto, menjelaskan bahwa episenter gempa berada di laut pada koordinat 6,83 derajat Lintang Selatan dan 105,04 derajat Bujur Timur.

Lokasinya berada sekitar 62 kilometer barat daya Sumur, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dengan kedalaman 43 kilometer.

"Hasil pemodelan tsunami menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami," demikian keterangan resmi BMKG.

Berdasarkan peta tingkat guncangan (shakemap) yang dirilis BMKG, getaran gempa dirasakan dengan intensitas IV MMI di wilayah Sumur.

Pada tingkat ini, gempa dirasakan oleh banyak orang di dalam rumah dan sebagian orang di luar ruangan.

Selain itu, gerabah dapat pecah, pintu serta jendela berderik, dan dinding bangunan mengeluarkan bunyi.