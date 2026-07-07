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Kekeringan Melanda Babakan Madang, 555 Warga Desa Karang Tengah Bogor Terima Bantuan Air Bersih

Selasa, 07 Juli 2026 – 21:30 WIB
Kekeringan Melanda Babakan Madang, 555 Warga Desa Karang Tengah Bogor Terima Bantuan Air Bersih - JPNN.com Jabar
Ilustrasi bantuan air bersih untuk warga yang menjadi korban bencana kekeringan. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor menyalurkan bantuan sebanyak 10.000 liter air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan di Desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, M. Adam Hamdani, mengatakan distribusi air bersih dilakukan setelah pihaknya menerima laporan dari aparat Desa Karang Tengah pada Senin (6/7) mengenai kesulitan warga memperoleh air bersih akibat kekeringan.

"Tim langsung melakukan koordinasi dengan aparat setempat, asesmen, kemudian mendistribusikan air bersih kepada warga yang membutuhkan," ujar Adam di Cibinong, Selasa (7/7).

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Bantuan air bersih disalurkan ke sejumlah wilayah terdampak, yakni Kampung Landeuh RT 01/RW 02 serta Kampung Ciburial RT 03/RW 03 dan RT 01/RW 03 di Desa Karang Tengah.

Berdasarkan data BPBD Kabupaten Bogor, sebanyak 120 kepala keluarga (KK) atau 555 jiwa terdampak kekeringan.

Dari jumlah tersebut, sekitar 50 KK atau 210 jiwa berada di Kampung Landeuh, sedangkan sekitar 70 KK atau 345 jiwa berada di Kampung Ciburial.

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Dalam proses pendistribusian, BPBD menggunakan satu unit mobil tangki air dengan dua kali pengiriman (ritase).

Pasokan air bersih berasal dari BPBD Kabupaten Bogor dan lokasi pengisian air curah Tirta Nirwana Citaringgul.

BPBD Kabupaten Bogor mendistribusikan 10.000 liter air bersih kepada 555 warga terdampak kekeringan di Desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan MadangKekeringan Me
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TAGS   BPBD Kabupaten Bogor kekeringan bogor bencana kekeringan musim kemarau kesulitan air bersih bantuan air bersih kabupaten bogor kecamatan babakanmadang

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