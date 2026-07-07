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Dosen ITB Ingatkan Pemerintah Soal Pembangunan KDMP Jangan Ugal-ugalan

Selasa, 07 Juli 2026 – 15:45 WIB
Dosen ITB Ingatkan Pemerintah Soal Pembangunan KDMP Jangan Ugal-ugalan - JPNN.com Jabar
Dosen dan peneliti Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM) ITB, Dedy Sushandoyo, saat ditemui di Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dinilai memiliki peluang besar menjadi motor penggerak ekonomi digital di desa.

Namun, pemerintah diingatkan agar tidak berhenti pada pembentukan koperasi semata tanpa membangun ekosistem yang menopang keberlanjutan program tersebut.

Dosen dan peneliti Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM) ITB, Dedy Sushandoyo mengatakan, kajian yang dilakukan timnya tidak berangkat dari persoalan teknis pelaksanaan KDMP.

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Penelitian tersebut justru melihat potensi jangka panjang koperasi desa sebagai penggerak transformasi ekonomi digital.

"Kami ingin melihat lebih luas. Kalau pelaksanaannya bagus, KDMP ini bisa menjadi motor penggerak ekonomi digital di desa," kata Dedy dalam sebuah diskusi di Bandung, Selasa (7/7/2026).

Menurut Dedy, ekonomi digital Indonesia terus tumbuh. Sayangnya, belum semua pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) benar-benar masuk ke dalam ekosistem ekonomi digital.

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Selama ini, kata dia, sebagian besar UMKM masih memanfaatkan platform digital sebatas sarana pemasaran. Padahal, digitalisasi semestinya mampu meningkatkan produktivitas usaha, bukan hanya memperluas pasar.

Karena itu, keberadaan KDMP di tingkat desa dinilai memiliki peluang besar mempercepat transformasi ekonomi digital hingga ke wilayah pedesaan apabila dikelola secara tepat.

Dosen SBM ITB mengingatkan pemerintah tidak hanya fokus membentuk Koperasi Desa Merah Putih, tetapi juga membangun ekosistem desa.
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TAGS   SBM ITB digitalisasi umkm bumdes Koperasi Desa Merah Putih kdmp ekonomi digital desa dedy sushandoyo umkm digital

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