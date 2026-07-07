Pemkab Subang Pastikan Stok Beras Aman Meski Musim Kemarau, Cadangan Pangan Capai 78 Ton

jabar.jpnn.com, SUBANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Subang memastikan ketersediaan pangan di wilayahnya tetap aman meskipun musim kemarau mulai berdampak pada sejumlah daerah.

Saat ini, cadangan beras pemerintah daerah masih tersedia sebanyak 78 ton dan dinilai mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga beberapa bulan ke depan.

Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Subang, Dewi Lestari, mengatakan cadangan beras tersebut merupakan sisa stok pemerintah daerah tahun 2025 yang saat ini disimpan di gudang Perum Bulog.

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Menurutnya, kondisi stok cadangan beras masih stabil dan diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun 2026.

Selain menjaga ketersediaan cadangan beras pemerintah daerah, Pemkab Subang juga terus memperkuat ketahanan pangan masyarakat melalui optimalisasi lumbung pangan di tingkat desa.

Dewi menjelaskan, dari total 245 desa dan kelurahan di Kabupaten Subang, sekitar 50 desa telah memiliki lumbung pangan yang aktif.

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Pemerintah daerah berencana memperluas keberadaan lumbung pangan agar semakin banyak desa yang memiliki cadangan pangan mandiri.

"Ke depan, pemerintah akan terus melakukan intervensi sehingga keberadaan lumbung pangan semakin merata dan mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat," ujarnya.