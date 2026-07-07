Sambut Momentum Belanja Online 7.7, Pos Indonesia Diskon Ongkir hingga 10 Persen

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - PT Pos Indonesia (Persero) menghadirkan program promo spesial dalam menyambut momentum belanja online 7.7 dengan memberikan diskon ongkos kirim sebesar 10 persen bagi pelanggan.

Promo ini berlaku untuk layanan Pos Reguler, Pos Nextday, dan Pos Sameday selama periode 6–8 Juli 2026.

Program tersebut merupakan bagian dari dukungan Pos Indonesia terhadap tingginya aktivitas transaksi e-commerce pada momen kampanye belanja nasional yang berlangsung di berbagai marketplace, termasuk Shopee dan Tokopedia.

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Melalui promo ini, Pos Indonesia ingin memberikan kemudahan sekaligus nilai tambah bagi masyarakat yang ingin mengirimkan barang dengan layanan yang cepat, aman, dan terpercaya.

Promo diskon dapat dinikmati melalui seluruh kanal layanan Pos Indonesia, mulai dari Loket Pos Indonesia, PosAja! Oranger, PosAja! Drop Point, PosAja! Agen, hingga aplikasi PosAja! sehingga pelanggan dapat memilih kanal yang paling sesuai dengan kebutuhannya.

Senior Vice President Retail Business Pos Indonesia Helly Siti Halimah mengatakan, momentum 7.7 menjadi kesempatan bagi Pos Indonesia untuk menghadirkan layanan logistik yang semakin kompetitif sekaligus memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan.

"Momentum belanja online 7.7 selalu diikuti peningkatan aktivitas pengiriman di seluruh Indonesia. Melalui promo diskon ongkos kirim ini, kami ingin memberikan manfaat lebih bagi masyarakat sekaligus memastikan layanan Pos Indonesia tetap menjadi pilihan yang cepat, aman, dan andal," ujar Helly dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Selasa (7/7/2026).

Mengantisipasi lonjakan volume kiriman selama program berlangsung, Pos Indonesia juga telah memperkuat kesiapan operasional di berbagai lini.