Schwarzkopf Perkenalkan Extra Care di Indonesia, Hadirkan Solusi Masalah Rambut

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Masalah rambut seperti kerontokan, kulit kepala berminyak, rambut kering dan kusut, hingga kerusakan rambut masih menjadi keluhan yang kerap dialami masyarakat Indonesia.

Di sisi lain, tidak sedikit konsumen yang memilih produk perawatan rambut berdasarkan tren atau rekomendasi dari orang terdekat, tanpa memahami kebutuhan rambut dan kulit kepala mereka secara spesifik.

Padahal, setiap permasalahan rambut memiliki penyebab dan karakteristik yang berbeda.

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Karena itu, pemilihan produk perawatan rambut idealnya disesuaikan dengan kondisi masing-masing, agar solusi yang digunakan lebih tepat sasaran.

Melihat kebutuhan tersebut, Schwarzkopf memperkenalkan rangkaian Schwarzkopf Extra Care melalui peluncuran yang digelar di Indonesia.

Rangkaian ini mengusung pendekatan perawatan rambut berbasis sains untuk menjawab berbagai persoalan rambut dan kulit kepala, mulai dari rambut rontok, kulit kepala berminyak, rambut kering dan kusut, hingga kerusakan akibat aktivitas sehari-hari dan penggunaan alat styling.

“Setiap individu memiliki kondisi rambut dan kulit kepala yang berbeda. Melalui Schwarzkopf Extra Care, kami ingin mendorong pendekatan perawatan rambut yang lebih personal, agar konsumen dapat menemukan solusi yang sesuai dengan kebutuhan mereka,” ujar Business Development Manager Schwarzkopf, Matthew Lim dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Selasa (7/7/2026).

Dalam peluncuran tersebut, Schwarzkopf memperkenalkan sejumlah varian utama.