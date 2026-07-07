Satu Peserta Meninggal, Program Wisata Keberagaman Kota Depok Dihentikan Sementara

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menghentikan sementara pelaksanaan Program Wisata Keberagaman setelah seorang peserta meninggal dunia dalam kecelakaan yang terjadi di area parkir Masjid Agung Banten.

Korban diketahui bernama Sofiah, warga Kelurahan Serua, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok.

Saat kejadian, korban tengah mengikuti kegiatan Wisata Keberagaman yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Depok.

Berdasarkan informasi yang disampaikan pemerintah daerah, korban meninggal dunia setelah terhimpit bus di lokasi parkir.

Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, menyampaikan belasungkawa atas musibah tersebut.

Atas nama Pemerintah Kota Depok, ia menyampaikan duka cita kepada keluarga korban.

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"Kami mewakili Wali Kota Depok dan Pemerintah Kota Depok menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga almarhumah yang meninggal dunia saat mengikuti kegiatan Wisata Keberagaman," ujarnya.

Sebagai tindak lanjut atas insiden tersebut, Pemerintah Kota Depok memutuskan menghentikan sementara seluruh kegiatan Wisata Keberagaman yang belum dilaksanakan.