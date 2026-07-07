Harga Emas Antam Hari Ini 7 Juli 2026: Cek Daftar Lengkap dari 0,5 Gram hingga 1 Kilogram

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Selasa, 7 Juli 2026, tercatat mulai dari Rp1.377.500 untuk pecahan 0,5 gram hingga Rp2.595.600.000 untuk pecahan 1 kilogram.

Selain emas batangan reguler, tersedia pula berbagai edisi khusus seperti Gift Series, Selamat Idulfitri, Imlek, dan Batik Seri III.

Dikutip dari laman logammulia.com daftar harga yang berlaku pada 7 Juli 2026, emas batangan pecahan 1 gram dipasarkan dengan harga dasar Rp2.655.000.

Sementara itu, harga setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 0,25 persen menjadi Rp2.661.638.

Selain produk reguler, tersedia pula emas batangan Gift Series. Untuk pecahan 0,5 gram dipasarkan seharga Rp1.447.500, sedangkan pecahan 1 gram dibanderol Rp2.805.000.

Adapun emas batangan edisi Selamat Idulfitri pecahan 5 gram dipasarkan dengan harga Rp14.023.000.

Sementara itu, emas batangan edisi Imlek tersedia dalam dua pilihan, yakni pecahan 8 gram seharga Rp22.094.800 dan pecahan 88 gram sebesar Rp240.337.600.

Untuk koleksi Batik Seri III, harga pecahan 10 gram tercatat Rp27.050.000, sedangkan pecahan 20 gram dipasarkan Rp53.300.000.