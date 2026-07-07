245 Ribu Liter Air Bersih Disalurkan Pemkab Bekasi, Dua Kecamatan Terdampak Kekeringan

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BEKASI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi telah menyalurkan sebanyak 245.000 liter air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau di sejumlah wilayah.

Bantuan tersebut merupakan upaya pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat yang mengalami krisis air.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi, Dodi Supriadi, mengatakan hingga saat ini BPBD telah mendistribusikan 220.000 liter air bersih.

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Jumlah tersebut diperkuat dengan bantuan sebanyak 25.000 liter dari Palang Merah Indonesia (PMI), sehingga total air bersih yang telah disalurkan mencapai 245.000 liter.

Menurut Dodi, distribusi air bersih telah dilakukan sejak 9 Juni 2026 kepada warga di 11 titik yang tersebar di dua kecamatan.

Lokasi tersebut meliputi empat titik di Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, serta tujuh titik di Desa Ridogalih, Kecamatan Cibarusah.

Ia menjelaskan, kekeringan terjadi karena sejumlah sumber air di wilayah tersebut mengering akibat musim kemarau.

Kondisi tersebut diperparah dengan belum tersedianya sumber air alternatif yang memadai, termasuk belum meratanya jaringan perpipaan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Bhagasasi Kabupaten Bekasi ke seluruh permukiman warga.