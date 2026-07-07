Prakiraan Cuaca Jabodetabek Selasa 7 Juli 2026, Waspadai Hujan Ringan pada Siang hingga Sore

jabar.jpnn.com, BOGOR - Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) diprakirakan didominasi cuaca cerah hingga berawan pada Selasa, 7 Juli 2026.

Meski demikian, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kota Depok dan Kabupaten Bogor pada siang hingga sore hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca untuk periode Selasa, 7 Juli 2026 pukul 07.00 WIB hingga Rabu, 8 Juli 2026 pukul 07.00 WIB, kondisi cuaca pada pagi hari, pukul 07.00 hingga 13.00 WIB, secara umum diperkirakan cerah hingga berawan di seluruh wilayah Jabodetabek.

Memasuki siang hingga sore hari, atau pukul 13.00 hingga 19.00 WIB, cuaca diprakirakan didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan tebal.

Pada periode ini, hujan ringan berpotensi terjadi secara lokal di sebagian wilayah Kota Depok dan Kabupaten Bogor.

Sementara itu, pada malam hari, pukul 19.00 hingga 01.00 WIB, cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

Adapun pada dini hari Rabu, 8 Juli 2026, pukul 01.00 hingga 07.00 WIB, kondisi cuaca diprakirakan kembali cerah hingga berawan.

Untuk suhu udara, wilayah Kota dan Kabupaten Bogor diperkirakan berada pada kisaran 22 hingga 32 derajat Celsius.