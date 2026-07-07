Prakiraan Cuaca Jawa Barat 7 Juli 2026: Cerah hingga Berawan, Bogor dan Depok Berpotensi Hujan Ringan

jabar.jpnn.com, BOGOR - Kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Jawa Barat pada Selasa, 7 Juli 2026, diprakirakan didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan sepanjang hari.

Meski demikian, hujan ringan berpotensi terjadi secara lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Depok pada siang hingga sore hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca, pada periode pagi hari pukul 07.00 hingga 13.00 WIB, cuaca di wilayah Jawa Barat diperkirakan cerah hingga cerah berawan.

Kondisi tersebut diperkirakan mendukung berbagai aktivitas masyarakat di luar ruangan.

Memasuki siang hingga sore hari, atau sekitar pukul 13.00 hingga 19.00 WIB, cuaca secara umum masih didominasi kondisi cerah berawan.

Namun, terdapat potensi hujan ringan yang dapat terjadi secara lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Depok.

Pada malam hari, pukul 19.00 hingga 01.00 WIB, cuaca diprakirakan kembali cerah berawan.

Kondisi serupa juga diperkirakan berlangsung pada dini hari hingga pukul 07.00 WIB.