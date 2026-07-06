Hamdalah, Mahasiswi Telkom Hilang Sudah Ditemukan, Begini Kondisinya

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Polrestabes Bandung menyampaikan mahasiswi Telkom University Bandung, Nadira Az Zahra, yang hilang sejak Selasa (30/6/2026), sudah ditemukan dengan kondisi selamat.

Nadira ditemukan oleh warga di wilayah Kota Bandung, dengan kondisi yang kelelahan.

Kasat Reskrim Polrestabes Bandung AKBP Anton, mengatakan Nadira ditemukan pada Senin (6/7/2026) pagi.

Saat ini, Nadira sudah kembali ke rumah dan dalam pendampingan orang tua.

"Alhamdulillah, hari Senin dini hari, ananda Nadira Az Zahra sudah ditemukan dan sudah kembali ke kediaman dalam kondisi sehat walafiat, dan sudah dalam pengawasan keluarga," kata Anton di Mapolrestabes Bandung, Jalan Jawa, Senin (6/7/2026).

Menurutnya, polisi belum mendapatkan keterangan secara langsung dari Nadira ihwal alasan dirinya pergi meninggalkan rumah.

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Namun begitu, ia memastikan Nadira tidak diculik, melainkan kabur dari rumah.

"Untuk alasan, sementara belum kami dapatkan secara pasti karena Nadira masih dalam kondisi belum bisa dimintai keterangan. Tapi nanti mungkin akan kami mintai keterangan lebih lanjut terkait mengapa yang bersangkutan pergi dari kediaman," ungkapnya.