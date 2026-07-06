Pos Indonesia Sukses Layani Kiriman Kargo Haji 2026

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - PT Pos Indonesia (Persero) sukses memberikan pelayanan kargo haji 2026 pada musim Haji tahun ini.

Perseroan mencatat peningkatan layanan kiriman yang menunjukkan naiknya kepercayaan masyarakat terhadap layanan Pos Indonesia.

Tercatat sebanyak 13.978 kiriman kargo haji berhasil dikelola Pos Indonesia dengan total berat mencapai 266.822 kilogram atau 266,8 ton.

“Tingginya kiriman ini menjadi indikator semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan logistik Pos Indonesia dalam mendukung kebutuhan jemaah haji, baik untuk pengiriman barang dari Indonesia menuju Arab Saudi maupun kiriman dari Tanah Suci ke Indonesia,” ujar Executive Vice President Wholesale & International Business PT Pos Indonesia (Persero), Elan Pramudiansyah dalan keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Senin (6/7/2026).

Dia mengatakan, keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kesiapan infrastruktur logistik, penguatan jaringan internasional, serta kolaborasi strategis dengan berbagai pemangku kepentingan.

"Pos Indonesia terus berupaya menghadirkan layanan logistik haji yang aman, cepat, dan andal. Peningkatan volume kiriman sebesar 12 persen pada tahun ini menjadi bukti meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan kami,” ujarnya.

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Seluruh proses pengiriman, lanjut dia, dikelola secara terintegrasi mulai dari penerimaan barang, pengemasan, pengiriman internasional, hingga distribusi kepada penerima, sehingga jemaah dapat beribadah dengan lebih tenang tanpa harus membawa banyak barang selama perjalanan.

Menurutnya, keberhasilan pengelolaan kiriman haji tidak terlepas dari sinergi yang kuat bersama berbagai mitra, termasuk maskapai penerbangan, otoritas kepabeanan, penyedia layanan logistik di Arab Saudi, serta pemerintah Indonesia.