Update Harga Emas dan Perak Hari Ini Senin 6 Juli 2026, Cek Daftar Lengkapnya di Sini!

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Senin (6/7/2026) tercatat mulai dari Rp1.385.000 untuk pecahan 0,5 gram hingga Rp2.610.600.000 untuk pecahan 1.000 gram atau 1 kilogram sebelum dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen.

Berdasarkan daftar harga terbaru, emas batangan ukuran 1 gram dipasarkan dengan harga dasar Rp2.670.000 atau Rp2.676.675 setelah dikenakan PPh 0,25 persen.

Selain emas batangan reguler, tersedia pula sejumlah produk edisi khusus, seperti Gift Series, Selamat Idulfitri, Imlek, hingga Batik Seri III. Produk-produk tersebut memiliki harga yang berbeda sesuai ukuran dan edisinya.

Sementara itu, untuk emas batangan Gift Series, harga pecahan 0,5 gram dipatok Rp1.455.000 atau Rp1.458.638 setelah pajak. Adapun ukuran 1 gram dijual Rp2.820.000 atau Rp2.827.050 setelah pajak.

Pada produk edisi Selamat Idulfitri, emas batangan ukuran 5 gram dipasarkan dengan harga Rp14.098.000 atau Rp14.133.245 setelah pajak.

Untuk edisi Imlek, harga emas ukuran 8 gram tercatat Rp22.214.800 atau Rp22.270.337 setelah pajak, sedangkan ukuran 88 gram dibanderol Rp241.657.600 atau Rp242.261.744 setelah pajak.

Sementara itu, emas Batik Seri III ukuran 10 gram dijual Rp27.200.000 atau Rp27.268.000 setelah pajak. Adapun ukuran 20 gram dipasarkan seharga Rp53.600.000 atau Rp53.734.000 setelah pajak.

Selain emas, harga perak murni ukuran 250 gram tercatat Rp10.937.500 atau Rp12.140.625 setelah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen. Perak murni ukuran 500 gram dijual Rp21.075.000 atau Rp23.393.250 setelah PPN.