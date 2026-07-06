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Pemkot Depok Pastikan Warga Tidak Mampu Tetap Mendapat Layanan Kesehatan Meski BPJS Tidak Aktif

Senin, 06 Juli 2026 – 11:00 WIB
Pemkot Depok Pastikan Warga Tidak Mampu Tetap Mendapat Layanan Kesehatan Meski BPJS Tidak Aktif - JPNN.com Jabar
Ilustrasi BPJS Kesehatan. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok memastikan masyarakat tidak mampu yang mengalami kondisi gawat darurat medis tetap memperoleh pelayanan kesehatan, meskipun status kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau BPJS Kesehatannya tidak aktif.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok, Devi Maryori, mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh akses layanan kesehatan, khususnya dalam kondisi darurat.

Menurut Devi, saat ini Kota Depok masih menerapkan skema kepesertaan JKN sesuai regulasi nasional.

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Dengan demikian, pemerintah daerah belum menerapkan skema Universal Health Coverage (UHC) Prioritas atau UHC Non Cut Off.

Meski demikian, Pemkot Depok telah menyiapkan jaringan pengaman sosial bagi masyarakat kurang mampu yang membutuhkan pelayanan kesehatan melalui mekanisme yang dinilai akuntabel.

"Jika ada warga tidak mampu dan mengalami kondisi gawat darurat medis dengan kepesertaan BPJS Kesehatan yang tidak aktif, Pemkot Depok tidak abai dan tetap menyiapkan pelayanan kesehatan melalui Skema Jaminan Kesehatan Tahun 2026," ujar Devi.

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Ia menjelaskan, apabila pasien belum dapat memperoleh layanan melalui skema JKN dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, pemerintah daerah menyediakan mekanisme pelayanan melalui Surat Jaminan Pelayanan (SJP).

Selain itu, Pemkot Depok terus memanfaatkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk mengidentifikasi masyarakat rentan agar dapat didaftarkan secara bertahap sebagai peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Bantuan Pemerintah Daerah (PBPU BP Pemda).

Pemkot Depok memastikan warga tidak mampu yang mengalami kondisi gawat darurat medis tetap mendapatkan pelayanan kesehatan meski BPJS Kesehatannya nonaktif
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TAGS   kota depok dinkes depok BPJS Kesehatan pelayanan kesehatan JKN UHC Depok warga miskin depok pemkot depok

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