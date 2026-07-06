Prakiraan Cuaca Jabodetabek 6 Juli 2026: Hujan Ringan Berpotensi Guyur Sejumlah Wilayah Mulai Siang

jabar.jpnn.com, BOGOR - Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) diprakirakan didominasi cuaca cerah berawan hingga berawan pada Senin (6/7/2026).

Meski demikian, hujan ringan berpotensi terjadi secara lokal di sejumlah daerah mulai menjelang siang hingga malam hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca periode Senin, 6 Juli 2026 pukul 07.00 WIB hingga Selasa, 7 Juli 2026 pukul 07.00 WIB, kondisi cuaca pada pagi hari umumnya cerah berawan hingga berawan.

Menjelang siang, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor.

Memasuki siang hingga sore hari, cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

Potensi hujan ringan meluas ke sebagian wilayah Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, Kota dan Kabupaten Bogor, serta Kota dan Kabupaten Bekasi.

Pada malam hari, cuaca secara umum masih didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan tebal.

Hujan ringan diprakirakan berpotensi turun di sebagian wilayah Jakarta Barat, Jakarta Utara, Kabupaten dan Kota Tangerang, serta Kepulauan Seribu.