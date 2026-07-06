Prakiraan Cuaca Jawa Barat 6 Juli 2026: Hujan Berpotensi Guyur Bogor, Cianjur, Sukabumi hingga Bandung

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sebagian besar wilayah Jawa Barat diprakirakan mengalami cuaca cerah hingga cerah berawan pada Senin (6/7/2026).

Namun, hujan ringan berpotensi terjadi secara lokal di sejumlah daerah mulai menjelang siang hingga sore hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca, pada pagi hari pukul 07.00–13.00 WIB kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan.

Menjelang siang, hujan ringan berpotensi turun di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Garut.

Memasuki siang hingga sore hari atau pukul 13.00–19.00 WIB, kondisi cuaca diperkirakan berubah menjadi cerah berawan hingga berawan tebal.

Potensi hujan ringan secara lokal meluas ke sejumlah daerah, meliputi Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, serta Kabupaten Garut.

Sementara itu, pada malam hari hingga dini hari, cuaca di sebagian besar wilayah Jawa Barat diprakirakan kembali cerah berawan.

Suhu udara di wilayah Jawa Barat diperkirakan berkisar antara 17 hingga 35 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan udara 40 hingga 95 persen.