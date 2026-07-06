Penutupan Gebyar Siliwangi Berlangsung Meriah, Mobil dan 8 Motor Listrik Dibagikan untuk Pelanggan

jabar.jpnn.com, BOGOR - Rangkaian Gebyar Siliwangi 2026 dan Gebyar UMKM 2026 resmi ditutup pada Minggu (5/7/2026) di Atrium Hall Cibinong City Mall, Kabupaten Bogor.

Selama tujuh hari penyelenggaraan, kegiatan hasil kolaborasi PT Boga Karya Siliwangi dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (DISKOPUKM) Kabupaten Bogor menghadirkan pameran UMKM, bazar kuliner, hiburan, promosi produk lokal, hingga program pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Puncak acara ditandai dengan Gebyar Siliwangi Undian Berhadiah yang menghadirkan hadiah utama satu unit mobil listrik EV BYD ATTO 1 serta delapan unit motor listrik EV Uwinfly M100 sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan setia Siliwangi Bolu Kukus.

Perwakilan Direktur, Founder, sekaligus Business Owner PT Boga Karya Siliwangi, Supriyatna, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan wujud penghargaan kepada pelanggan yang selama ini memberikan kepercayaan terhadap produk Siliwangi Bolu Kukus.

"Melalui program ini, owner kami, Bapak Muhammad Faizal Chaniago, ingin menyampaikan apresiasi kepada para pelanggan setia yang terus mempercayai produk Siliwangi Bolu Kukus. Dukungan masyarakat menjadi motivasi bagi kami untuk terus berinovasi dan menghadirkan produk berkualitas," ujar Supriyatna.

Ia menegaskan, Gebyar Siliwangi akan terus dikembangkan sebagai agenda tahunan perusahaan. Selain memberikan apresiasi kepada pelanggan, kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat pemberdayaan UMKM, meningkatkan kualitas produk lokal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di Kabupaten Bogor.

Supriyatna juga berharap kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Bogor, Dinas Koperasi dan UKM, serta Cibinong City Mall dapat terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bogor, Iman Wahyu Budiana, mengatakan seluruh pembiayaan kegiatan berasal dari dana tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) PT Boga Karya Siliwangi.