Libur Sekolah, Polres Cianjur Siagakan 60 Personel di Jalur Puncak Antisipasi Kemacetan

jabar.jpnn.com, CIANJUR - Kepolisian Resor (Polres) Cianjur menyiagakan sebanyak 60 personel di sepanjang Jalur Puncak-Cianjur guna mengantisipasi kemacetan akibat meningkatnya volume kendaraan selama masa libur panjang sekolah.

Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Polres Cianjur AKP Aang Andi Suhandi mengatakan kepadatan arus lalu lintas di kawasan Puncak-Cipanas mulai terlihat sejak Minggu pagi.

Kondisi tersebut diperkirakan masih akan berlangsung hingga sekitar 10 hari ke depan seiring meningkatnya aktivitas wisata masyarakat.

"Saat ini kepadatan kendaraan terjadi di wilayah Cisarua, Bogor, sehingga berdampak ke kawasan Puncak-Cianjur. Laju kendaraan tersendat di sejumlah titik rawan sehingga puluhan petugas disiagakan untuk mengantisipasi kemacetan total," kata Aang di Cianjur, Minggu (5/7).

Menurutnya, lonjakan kendaraan didominasi wisatawan yang menuju berbagai destinasi wisata di kawasan Puncak-Cipanas, seperti Kebun Raya Cibodas, Taman Bunga Nusantara, serta sejumlah objek wisata lainnya.

Untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas, petugas ditempatkan di sejumlah titik yang berpotensi mengalami kepadatan.

Selain melakukan pengaturan lalu lintas, kepolisian juga menyiapkan rekayasa arus apabila antrean kendaraan mulai memanjang.

Rekayasa lalu lintas tersebut meliputi penyekatan kendaraan dan penerapan sistem satu arah (one way) di kawasan Puncak-Cipanas apabila volume kendaraan terus meningkat.