BKKBN Gelar Fasilitasi Teknis Program Bangga Kencana, Perkuat Sinergi Wujudkan Keluarga Berkualitas

jabar.jpnn.com, BOGOR - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) menggelar Fasilitasi Teknis Program Bangga Kencana Bersama Mitra di Anjungan Jawa Barat, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Minggu (5/7/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Anggota Komisi IX DPR RI Achmad Ru'yat, Deputi Bidang Penggerakan dan Peran Serta Masyarakat Kemendukbangga/BKKBN Wahyuniati, serta Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat Dadi Ahmad Roswandi.

Dalam sambutannya, Achmad Ru'yat menegaskan bahwa Program Bangga Kencana tidak hanya berorientasi pada pengendalian jumlah penduduk, tetapi juga berfokus pada pembangunan keluarga yang berkualitas sebagai fondasi utama pembangunan bangsa.

"Program Bangga Kencana bukan hanya berbicara mengenai pengendalian penduduk semata, namun lebih luas lagi mengenai pembangunan keluarga yang berkualitas, peningkatan kesehatan keluarga, pembinaan ketahanan keluarga, serta upaya menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing," ujarnya.

Menurut Achmad Ru'yat, keluarga yang kuat akan melahirkan sumber daya manusia yang unggul sehingga diperlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar program pemerintah dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia menilai sinergi antara pemerintah, BKKBN, mitra kerja, tokoh masyarakat, akademisi, dan berbagai elemen masyarakat menjadi faktor penting dalam memperkuat implementasi Program Bangga Kencana.

Selain itu, Achmad Ru'yat menyoroti sejumlah tantangan pembangunan keluarga yang masih dihadapi Indonesia, mulai dari persoalan kesehatan reproduksi, stunting, ketahanan keluarga, hingga peningkatan kualitas generasi muda.

Ia berharap kegiatan fasilitasi teknis tersebut mampu menghasilkan berbagai masukan, gagasan, dan strategi yang dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Bangga Kencana.