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Mahasiswi Telkom University Nadira Az Zahra Belum Ditemukan, Keluarga Terus Lakukan Pencarian

Minggu, 05 Juli 2026 – 17:00 WIB
Mahasiswi Telkom University Nadira Az Zahra Belum Ditemukan, Keluarga Terus Lakukan Pencarian - JPNN.com Jabar
Mahasiswi Telkom University, Nadira Az Zahra (21 tahun), dilaporkan hilang sejak Selasa (30/6/2026). Foto: sources for JPNN

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Mahasiswi Telkom University, Nadira Az Zahra (21 tahun), sampai hari ini masih belum bisa ditemukan, pasca keluarga melaporkan putrinya pergi meninggalkan rumah untuk berangkat kuliah pada Selasa (30/6/2026).

Perwakilan keluarga, Budhi Purwana Yodhaswara mengatakan, keluarga masih berupaya melakukan pencarian terhadap Nadira.

"Masih belum ditemukan," kata Budhi saat dihubungi, Minggu (5/7).

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Nadira pertama kali dilaporkan hilang sejak meninggalkan rumah pada Selasa sekitar pukul 10.00 WIB.

Saat ini, pihak keluarga terus berupaya melakukan pencarian bersama aparat kepolisian dan sejumlah pihak lainnya untuk dapat menemukan Nadira.

"Kami sangat menghargai setiap bantuan yang diberikan berbagai pihak, termasuk dalam hal penyebaran informasi yang akurat," ujarnya.

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Kata Budhi, Nadhira meninggalkan rumah dengan tujuan pergi kuliah di kampus Telkom University, Jalan Telekomunikasi, Bojongsoang, Kabupaten Bandung.

Saat pergi, Nadira diketahui mengenakan baju kemeja putih lengan panjang, celana jeans hitam, kerudung cream, tas ransel kuliah berwarna cream. Isi tas ransel: Laptop, tab, dan Nadira membawa HP dengan nomor: 0889-7161-9064.

Mahasiswi Telkom University Bandung sudah lima hari hilang, pihak keluarga dan kampus terus melakukan pencarian.
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