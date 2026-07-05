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Update Harga Emas dan Perak Hari Ini Minggu 5 Juli 2026, Cek Daftar Lengkapnya di Sini!

Minggu, 05 Juli 2026 – 11:00 WIB
Update Harga Emas dan Perak Hari Ini Minggu 5 Juli 2026, Cek Daftar Lengkapnya di Sini! - JPNN.com Jabar
Harga emas Antam hari ini, Minggu 5 Juli 2026, untuk pecahan 1 gram dijual Rp2.670.000. Simak daftar lengkap harga emas batangan, Gift Series, edisi khusus, serta harga perak terbaru. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan Antam pada Minggu (5/7/2026) kembali menjadi perhatian masyarakat, terutama bagi investor dan pelaku usaha logam mulia yang memantau pergerakan harga setiap hari.

Berdasarkan daftar harga yang berlaku pada 5 Juli 2026, emas batangan Antam ukuran 1 gram dipasarkan dengan harga dasar Rp2.670.000.

Sementara itu, harga emas batangan terkecil dengan berat 0,5 gram dipatok sebesar Rp1.385.000.

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Selain emas batangan reguler, tersedia pula sejumlah produk edisi khusus, seperti Gift Series, Selamat Idulfitri, Imlek, hingga Batik Seri III.

Antam juga memasarkan produk perak murni dan Perak Heritage dengan berbagai pilihan ukuran.

Berikut daftar harga dasar emas batangan Antam beserta harga setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 0,25 persen, seperti dilansir dari laman logammulia.com.

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Daftar Harga Emas Batangan Antam 5 Juli 2026

0,5 gram

Berikut ini daftar lengkap harga terbaru logam mulia, logam perak hingga beragam produk emas dan perak batangan lainnya, lengkap! Harap Disimak ya!
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