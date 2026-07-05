Update Harga Emas dan Perak Hari Ini Minggu 5 Juli 2026, Cek Daftar Lengkapnya di Sini!

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan Antam pada Minggu (5/7/2026) kembali menjadi perhatian masyarakat, terutama bagi investor dan pelaku usaha logam mulia yang memantau pergerakan harga setiap hari.

Berdasarkan daftar harga yang berlaku pada 5 Juli 2026, emas batangan Antam ukuran 1 gram dipasarkan dengan harga dasar Rp2.670.000.

Sementara itu, harga emas batangan terkecil dengan berat 0,5 gram dipatok sebesar Rp1.385.000.

Selain emas batangan reguler, tersedia pula sejumlah produk edisi khusus, seperti Gift Series, Selamat Idulfitri, Imlek, hingga Batik Seri III.

Antam juga memasarkan produk perak murni dan Perak Heritage dengan berbagai pilihan ukuran.

Berikut daftar harga dasar emas batangan Antam beserta harga setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 0,25 persen, seperti dilansir dari laman logammulia.com.

Daftar Harga Emas Batangan Antam 5 Juli 2026

0,5 gram