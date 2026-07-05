Prakiraan Cuaca Jabodetabek 5 Juli 2026: Bogor, Tangsel, Jakarta Selatan Berpotensi Hujan
Minggu, 05 Juli 2026 – 10:00 WIB
jabar.jpnn.com, BOGOR - Ringkasan prakiraan cuaca Jabodetabek, Minggu, 5 Juli 2026
Pagi (07.00–13.00 WIB)
- Cerah berawan hingga berawan.
- Potensi hujan ringan secara lokal di sebagian Kabupaten Bogor.
Siang–Sore (13.00–19.00 WIB)
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- Cerah berawan hingga berawan tebal.
- Potensi hujan ringan di sebagian Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan.
- Potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian Kota Bogor dan Kabupaten Bogor.
Malam (19.00–01.00 WIB):
- Cerah berawan hingga berawan tebal.
Senin, 6 Juli 2026
Dini Hari (01.00–07.00 WIB):
- Cerah hingga berawan tebal.
Parameter Cuaca
- Suhu udara Kota dan Kabupaten Bogor: 20–32 derajat Celsius.
- Suhu udara wilayah Jabodetabek lainnya: 26–34 derajat Celsius.
- Kelembapan udara: 44–92 persen.
- Angin: Timur hingga tenggara dengan kecepatan 5–20 kilometer per jam.
Peringatan Dini BMKG
BMKG memprakirakan hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Jabodetabek pada Minggu, 5 Juli 2026
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