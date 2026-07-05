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Prakiraan Cuaca Jabodetabek 5 Juli 2026: Bogor, Tangsel, Jakarta Selatan Berpotensi Hujan

Minggu, 05 Juli 2026 – 10:00 WIB
Prakiraan Cuaca Jabodetabek 5 Juli 2026: Bogor, Tangsel, Jakarta Selatan Berpotensi Hujan - JPNN.com Jabar
Ilustrasi hujan. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Ringkasan prakiraan cuaca Jabodetabek, Minggu, 5 Juli 2026

Pagi (07.00–13.00 WIB)

  • Cerah berawan hingga berawan.
  • Potensi hujan ringan secara lokal di sebagian Kabupaten Bogor.

Siang–Sore (13.00–19.00 WIB)

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  • Cerah berawan hingga berawan tebal.
  • Potensi hujan ringan di sebagian Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan.
  • Potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian Kota Bogor dan Kabupaten Bogor.

Malam (19.00–01.00 WIB):

  • Cerah berawan hingga berawan tebal.

Senin, 6 Juli 2026

Dini Hari (01.00–07.00 WIB):

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  • Cerah hingga berawan tebal.

Parameter Cuaca

  • Suhu udara Kota dan Kabupaten Bogor: 20–32 derajat Celsius.
  • Suhu udara wilayah Jabodetabek lainnya: 26–34 derajat Celsius.
  • Kelembapan udara: 44–92 persen.
  • Angin: Timur hingga tenggara dengan kecepatan 5–20 kilometer per jam.

Peringatan Dini BMKG

BMKG memprakirakan hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Jabodetabek pada Minggu, 5 Juli 2026
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