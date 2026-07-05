Prakiraan Cuaca Jabodetabek 5 Juli 2026: Bogor, Tangsel, Jakarta Selatan Berpotensi Hujan

jabar.jpnn.com, BOGOR - Ringkasan prakiraan cuaca Jabodetabek, Minggu, 5 Juli 2026 Pagi (07.00–13.00 WIB) Cerah berawan hingga berawan.

Potensi hujan ringan secara lokal di sebagian Kabupaten Bogor. Siang–Sore (13.00–19.00 WIB) Baca Juga: Info Cuaca Jawa Barat Hari Ini: Hujan Berpotensi Terjadi di Bogor, Sukabumi, Bandung dan Garut Cerah berawan hingga berawan tebal.

Potensi hujan ringan di sebagian Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan.

Potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. Malam (19.00–01.00 WIB): Cerah berawan hingga berawan tebal. Senin, 6 Juli 2026 Dini Hari (01.00–07.00 WIB): Baca Juga: Cuaca Jabodetabek Hari Ini 3 Juli 2026 Didominasi Cerah Berawan Cerah hingga berawan tebal. Parameter Cuaca Suhu udara Kota dan Kabupaten Bogor: 20–32 derajat Celsius.

Suhu udara wilayah Jabodetabek lainnya: 26–34 derajat Celsius.

Kelembapan udara: 44–92 persen.

Angin: Timur hingga tenggara dengan kecepatan 5–20 kilometer per jam. Peringatan Dini BMKG

BMKG memprakirakan hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Jabodetabek pada Minggu, 5 Juli 2026

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