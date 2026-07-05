Info Cuaca Jawa Barat Hari Ini: Hujan Berpotensi Terjadi di Bogor, Sukabumi, Bandung dan Garut

jabar.jpnn.com, BOGOR - Ringkasan Prakiraan Cuaca Jawa Barat 5 Juli 2026 Pagi (07.00–13.00 WIB) Cerah hingga cerah berawan.

Berpotensi hujan ringan di sebagian Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Garut. Siang–Sore (13.00–19.00 WIB) Baca Juga: Cuaca Jabodetabek Hari Ini 3 Juli 2026 Didominasi Cerah Berawan Cerah berawan hingga berawan.

Berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Subang, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Garut. Malam (19.00–01.00 WIB) Berawan. Dini Hari (01.00–07.00 WIB) Berawan. Parameter Cuaca: Baca Juga: Prakiraan Cuaca Jawa Barat 3 Juli 2026: Cerah hingga Berawan Sepanjang Hari

Cuaca Jawa Barat 2 Juli 2026 Didominasi Cerah Berawan, Hujan Lokal Berpotensi Terjadi di Sejumlah Wilayah Suhu udara: 17–35 derajat Celsius.

Kelembapan udara: 40–95 persen.

Angin: Timur hingga tenggara dengan kecepatan 5–40 kilometer per jam. Peringatan Dini BMKG: Waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berskala lokal dengan durasi singkat pada sore hingga menjelang malam di sebagian wilayah Jawa Barat. (mar7/jpnn)

BMKG memprakirakan sebagian wilayah Jawa Barat berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang pada Minggu, 5 Juli 2026

Redaktur & Reporter : Yogi Faisal

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