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Gempa Dangkal 3,7 Magnitudo Guncang Sukabumi, BMKG Sebut Dipicu Aktivitas Sesar Bawah Laut

Minggu, 05 Juli 2026 – 08:00 WIB
Gempa Dangkal 3,7 Magnitudo Guncang Sukabumi, BMKG Sebut Dipicu Aktivitas Sesar Bawah Laut - JPNN.com Jabar
Ilustrasi gempa bumi. Ilustrator: Sultan Amanda/JPNN.com

jabar.jpnn.com, SUKABUMI - Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo (M) 3,7 mengguncang wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, pada Minggu (5/7/2026) pukul 03.54.52 WIB.

Berdasarkan hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pusat gempa berada di laut sekitar 63 kilometer tenggara Kabupaten Sukabumi dengan kedalaman 30 kilometer.

Kepala BBMKG Wilayah II Tangerang, Dr. Hartanto, ST, MM, menjelaskan bahwa hasil pemutakhiran data menunjukkan episenter gempa berada pada koordinat 7,53 Lintang Selatan dan 106,73 Bujur Timur.

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"Berdasarkan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa yang terjadi merupakan gempa bumi dangkal yang dipicu oleh aktivitas sesar aktif bawah laut," kata Hartanto.

Berdasarkan laporan masyarakat yang diterima BMKG, guncangan gempa dirasakan di sejumlah wilayah, antara lain Jampang Barat, Kecamatan Cimanggu, Cigaru, dan Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi.

Intensitas gempa berada pada skala II hingga III Modified Mercalli Intensity (MMI).

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Pada skala tersebut, getaran dirasakan nyata di dalam rumah dan terasa seperti ada truk besar yang sedang melintas.

Meski getaran sempat dirasakan warga di beberapa wilayah, hingga berita ini ditulis belum terdapat laporan mengenai kerusakan bangunan maupun korban akibat gempa tersebut.

Gempa magnitudo 3,7 mengguncang Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Minggu dini hari. BMKG menyatakan gempa berasal dari sesar aktif bawah laut
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