Berikut Daftar Lengkap 25 Kampus Program Beasiswa MAUNG 2026

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Sosial (Dinsos) telah menggandeng 25 perguruan tinggi sebagai mitra guna memperluas jangkauan penerima beasiswa bagi masyarakat kurang mampu.

Program tersebut yakni Beasiswa Manusia Unggul (MAUNG) 2026.

"Kami sudah menetapkan 25 perguruan tinggi sebagai mitra kami untuk menunjang program beasiswa MAUNG," ucap Kadinsos Depok, Utang Wardaya, dikutip Sabtu (4/7/2026).

Utang menyebutkan, nantinya akan ada seleksi administratif dengan melibatkan perguruan tinggi tersebut sesuai dengan minat serta kebutuhannya.

Puluhan perguruan tinggi mitra tersebut terdiri dari akademi, sekolah tinggi, institut, politeknik, hingga universitas, baik negeri maupun swasta.

Dengan demikian, penerima beasiswa memiliki pilihan yang lebih beragam sesuai jenjang dan bidang pendidikan yang diinginkan.

Utang menambahkan, Pemkot Depok menyediakan 200 kuota Beasiswa MAUNG tahun 2026.

Adapun rinciannya, sebanyak 85 kuota untuk jenjang Diploma III (D-3), 85 kuota untuk Diploma IV (D-IV) atau Strata 1 (S-1). Serta 30 kuota untuk program D-3 plus sertifikasi.