Antusiasme Tinggi, Pendaftaran RSSG PAUD di Depok Diserbu Warga

jabar.jpnn.com, DEPOK - Antusiasme masyarakat mengikuti program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG) jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Depok terus menunjukkan tren positif.

Untuk memastikan proses penerimaan murid baru berjalan lancar, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok melakukan monitoring sekaligus pendampingan di sekolah-sekolah peserta program.

Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat Disdik Kota Depok, Destiana Rachmawati mengatakan, pendampingan dilakukan di 22 PAUD yang tergabung dalam program RSSG selama masa pendaftaran yang berlangsung pada 2-4 Juli 2026.

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“Kami melakukan pendampingan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) program RSSG jenjang PAUD. Pendampingan dilakukan di 22 PAUD yang menjadi sasaran program RSSG,” ucap Destiana dikutip Sabtu (4/7/2026).

Destiana menuturkan, dari hasil pemantauan sementara, seluruh sekolah peserta program telah memperoleh siswa.

Bahkan, beberapa sekolah mencatat jumlah pendaftar yang melampaui target.

“Alhamdulillah, antusiasme masyarakat sangat luar biasa untuk menyekolahkan anak-anaknya pada program RSSG di Kota Depok,” jelasnya.

Ia menjelaskan, pendampingan dilakukan karena program RSSG pada jenjang PAUD baru pertama kali diterapkan.