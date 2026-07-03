Muscab VII Hiswana Migas Bogor Digelar Akhir Bulan Ini, Pendaftaran Calon Ketua Dibuka 15 Juli

jabar.jpnn.com, BOGOR - Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Bogor akan menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) VII pada 29 Juli 2026 di International Convention Center (ICC) Botani, Kota Bogor.

Forum organisasi yang diselenggarakan setiap empat tahun ini akan menjadi ajang pemilihan Ketua DPC Hiswana Migas Bogor masa bakti 2026–2030 sekaligus penyusunan program kerja organisasi untuk empat tahun mendatang.

Sekretaris DPC Hiswana Migas Bogor, Hj. Hakanna, mengatakan seluruh persiapan teknis maupun substansi pelaksanaan Muscab telah memasuki tahap akhir.

"Seluruh rancangan materi Muscab VII telah rampung dan dalam waktu dekat akan disahkan oleh Steering Committee (SC) sebagai pedoman pelaksanaan musyawarah," ujar Hj. Hakanna kepada wartawan, Jumat (3/7/2026), didampingi Ketua Steering Committee Untung Kurniadi dan anggota SC Yogi Rhamdani.

Menurutnya, Muscab VII direncanakan dibuka oleh Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, bersama General Manager Pertamina Wilayah Jawa Bagian Barat.

Kegiatan tersebut juga akan dihadiri jajaran pengurus, sekitar 380 anggota Hiswana Migas DPC Bogor, serta para pemangku kepentingan di sektor energi.

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Sementara itu, Ketua Steering Committee Muscab VII, Untung Kurniadi, menjelaskan bahwa tahapan pencalonan Ketua DPC Hiswana Migas Bogor akan dimulai pada pertengahan Juli 2026.

Steering Committee menetapkan masa pendaftaran bakal calon ketua berlangsung pada 15–22 Juli 2026. Seluruh proses pencalonan, kata Untung, akan dilaksanakan secara terbuka, transparan, dan mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta ketentuan organisasi yang berlaku.