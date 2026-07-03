KAI Gelar IP Contest 2026, Hadiah Utama Rp50 Juta Menanti Kreator Indonesia

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - PT Kereta Api Indonesia membuka kesempatan bagi para kreator Tanah Air untuk menciptakan maskot atau karakter yang akan menjadi identitas visual baru perusahaan.

Melalui IP Contest by KAI 2026, masyarakat diajak menuangkan ide kreatif dalam bentuk Intellectual Property (IP) Design dengan mengusung tema 'Saatnya Kreativitas Menjadi Identitas'.

Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba mengatakan, kompetisi tersebut merupakan upaya KAI melibatkan publik dalam membangun identitas perusahaan yang lebih dekat dengan masyarakat.

Baca Juga: Polisi Tetapkan 3 Tersangka dalam Kasus Dugaan Pemerkosaan Pelajar SMP di Bandung

"KAI membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut memberi warna dalam identitas KAI ke depan. Melalui IP Contest by KAI 2026, kami ingin menghadirkan karya kreatif yang mampu memperkuat emosional antara KAI, pelanggan, dan generasi kreatif Indonesia," kata Anne, dalam keterangannya, Jumat (3/7/2026).

Kompetisi itu terbuka bagi seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) dan berlangsung pada 21 Juni hingga 26 Juli 2026. Setiap peserta dapat mengirimkan maksimal tiga karya melalui laman ipcontest.kai.id.

Anne menjelaskan, IP Design merupakan proses menciptakan karakter, maskot, atau identitas visual orisinal yang memiliki nilai kekayaan intelektual dan dapat dikembangkan dalam jangka panjang.

Menurut dia, karakter visual tidak hanya berfungsi sebagai identitas, tetapi juga mampu menjadi media komunikasi yang lebih mudah diterima masyarakat dibandingkan identitas visual konvensional.

Maskot yang kuat dinilai dapat digunakan dalam berbagai kebutuhan, mulai dari kampanye komunikasi, konten digital, hingga merchandise, sekaligus menjadi aset jangka panjang bagi perusahaan.