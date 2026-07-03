Viral Unggahan BEM Psikologi UI, Universitas Indonesia Sampaikan Klarifikasi Resmi

jabar.jpnn.com, DEPOK - Universitas Indonesia (UI) memberikan klarifikasi terkait unggahan hasil kajian yang dipublikasikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Psikologi UI di media sosial dan menjadi perhatian publik.

Unggahan tersebut memuat ringkasan kajian yang merujuk pada publikasi American Psychological Association (APA) tahun 2008 mengenai homoseksualitas.

Dalam unggahan itu disebutkan bahwa tidak terdapat riset yang mendukung pandangan bahwa homoseksualitas merupakan gangguan mental atau bentuk penyimpangan.

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Konten tersebut kemudian dihapus dari akun media sosial BEM Fakultas Psikologi UI. Namun, tangkapan layar unggahan telah lebih dahulu beredar luas di berbagai platform media sosial.

Menanggapi hal itu, Universitas Indonesia menegaskan bahwa materi yang diproduksi oleh organisasi kemahasiswaan tidak mencerminkan sikap maupun posisi resmi institusi.

"Kami memahami adanya perhatian publik terhadap konten yang diproduksi oleh salah satu organisasi kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia," demikian pernyataan resmi UI yang disampaikan melalui akun Instagram resminya.

UI juga menegaskan bahwa materi kajian yang disusun organisasi kemahasiswaan merupakan tanggung jawab organisasi tersebut dan tidak dapat dipandang sebagai pernyataan resmi universitas.

"Perlu kami tegaskan bahwa materi kajian organisasi kemahasiswaan tidak mencerminkan posisi resmi institusi Universitas Indonesia," tulis UI.