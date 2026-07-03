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BRI RO Bandung Tawarkan KPR Bunga Berjenjang Mulai 4 Persen, Cicilan Rumah Lebih Ringan

Jumat, 03 Juli 2026 – 17:57 WIB
BRI RO Bandung Tawarkan KPR Bunga Berjenjang Mulai 4 Persen, Cicilan Rumah Lebih Ringan - JPNN.com Jabar
Regional Consumer Banking Head BRI RO Bandung Rindra Setyawan. Foto: source for JPNN.

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Regional Office 09 Bandung menghadirkan program KPR suku bunga berjenjang mulai 4 persen.

Program itu disiapkan untuk menjawab kekhawatiran masyarakat terhadap potensi kenaikan cicilan rumah di tengah tren suku bunga tinggi dan dinamika ekonomi pada 2026.

Regional Consumer Banking Head BRI RO Bandung Rindra Setyawan mengatakan, pihaknya ingin memberi kepastian cicilan bagi masyarakat sejak awal masa kredit.

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Menurut dia, kepastian itu penting agar nasabah tetap bisa merencanakan keuangan jangka panjang tanpa dihantui fluktuasi suku bunga pasar.

“Melalui program KPR Suku Bunga Berjenjang, BRI memberikan kepastian arus kas bagi nasabah sejak awal masa pinjaman, sehingga mereka dapat melakukan perencanaan keuangan jangka panjang tanpa perlu cemas terhadap fluktuasi suku bunga pasar,” kata Rindra saat ditemui di Kota Bandung, Jumat (3/7/2026).

Dia menjelaskan, program tersebut hadir di tengah perubahan kondisi moneter yang membuat sebagian calon pembeli rumah memilih menahan keputusan.

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Berdasarkan data indikator makroekonomi Jawa Barat hingga Triwulan I-2026, ekonomi daerah masih tumbuh solid sebesar 5,79 persen secara tahunan atau *year on year* (yoy), dengan inflasi yang tetap terkendali di kisaran sasaran 2,5 persen.

Namun, memasuki Triwulan II-2026, industri perbankan nasional menghadapi tantangan baru seiring kenaikan BI Rate per Juni 2026 menjadi 5,75 persen. Kondisi itu turut mendorong BI Rate Lending Facility ke level 6,50 persen, ditambah fluktuasi nilai tukar rupiah.

BRI RO Bandung menghadirkan program KPR suku bunga berjenjang mulai 4 persen untuk menjaga keterjangkauan cicilan di tengah tren kenaikan suku bunga.
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