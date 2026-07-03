Disnaker Depok Ajak Warga Bersiap Ikuti Program Magang ke Jepang Tahun Depan

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) berencana kembali membuka Program Pemagangan ke Jepang pada 2027.

Program tersebut disiapkan sebagai salah satu upaya memperluas kesempatan kerja bagi warga Depok di luar negeri.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok, Nessi Annisa Handari, mengimbau masyarakat yang berminat mengikuti program tersebut untuk mulai mempersiapkan diri sejak dini.

"Mudah-mudahan program kembali dibuka pada tahun 2027. Kuota yang kami siapkan nanti akan disesuaikan. Yang pasti pemerintah akan kembali memberikan bantuan kepada warga Depok yang ingin mengikuti program pemagangan ke luar negeri," ujar Nessi.

Ia menjelaskan bahwa peserta yang lolos seleksi akan ditempatkan di Jepang melalui skema pemagangan dengan masa kontrak kerja selama tiga tahun.

Sebelum diberangkatkan, seluruh peserta diwajibkan mengikuti pelatihan intensif selama empat bulan sebagai bekal untuk memasuki dunia kerja di negara tujuan.

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"Magang di Jepang biasanya dikontrak selama tiga tahun. Mereka ke sana bekerja, bukan belajar, sehingga sebelumnya dibekali pelatihan selama empat bulan agar siap memasuki dunia kerja," katanya.

Menurut Nessi, program pemagangan tersebut terbuka bagi warga Kota Depok dari berbagai jenjang pendidikan maupun latar belakang jurusan.