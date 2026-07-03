Cek Komposisi Sebelum Memilih Nutrisi Anak, Ini yang Perlu Diperhatikan Orang Tua

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Memilih produk nutrisi untuk buah hati tercinta ternyata tidak boleh sembarangan.

Para orang tua diimbau untuk tidak begitu saja percaya pada klaim-klaim mentereng yang terpampang di bagian depan kemasan produk.

Dokter Spesialis Anak Konsultan Tumbuh Kembang - Pediatri Sosial, Prof. DR. dr. Rini Sekartini, Sp.A(K) mengingatkan pentingnya kebiasaan mencermati daftar komposisi sebelum membeli produk nutrisi anak.

Menurut Prof. Rini, pemenuhan nutrisi anak bukan sekadar masalah kuantitas atau jumlah asupan, melainkan kualitas dan keseimbangan komposisinya sejak dini.

Terlebih, dua tahun pertama kehidupan atau periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) adalah masa emas pertumbuhan fisik, perkembangan otak, hingga sistem imun anak.

"Klaim dan kandungan tambahan yang ditampilkan pada kemasan sering kali hanya menggambarkan sebagian kecil dari keseluruhan produk," kata Prof. Rini dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Jumat (3/7/2026).

Oleh karena itu, lanjut Rini, orang tua wajib melihat lebih detail apa saja bahan utama, dari mana sumbernya, hingga bagaimana proses pengolahannya.

4 Tips Cerdas Cek Komposisi ala Prof. Rini