Pos Indonesia Gandeng GT Empire Global, Perkuat Distribusi Produk RI ke Pasar Malaysia

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - PT Pos Indonesia (Persero) resmi menjalin kolaborasi strategis dengan GT Empire Global SDN BHD untuk memperkuat rantai pasok dan distribusi lintas negara Indonesia–Malaysia.

Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) pada Rabu (2/7/2026), sebagai langkah memperkuat ekosistem logistik terintegrasi, sekaligus membuka akses pasar internasional bagi produk-produk Indonesia.

Kolaborasi tersebut difokuskan untuk mendukung perluasan pasar komoditas unggulan Indonesia, mulai dari hasil pertanian, perikanan, hingga produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ke pasar Malaysia.

Dalam agenda penandatanganan MoU itu hadir Direktur Komersial PT Pos Indonesia (Persero) Fahdel Akbar, Direktur Operasional PT Pos Indonesia Donny Maya Wardhana, CEO GT Empire Global SDN BHD Hj. Nurainun, serta Sekretaris Kementerian Koperasi RI Ahmad Zabadi.

Turut hadir pula Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir Hj. Sri Haslina bersama jajaran pimpinan PT Pos Indonesia dan GT Empire Global SDN BHD.

Melalui kerja sama ini, Pos Indonesia dan GT Empire Global akan mengembangkan layanan distribusi end-to-end yang mencakup proses sourcing produk dari Indonesia, pengumpulan dan konsolidasi barang, transportasi lintas negara, pengurusan kepabeanan (customs gateway handling), distribusi di Malaysia, pengembangan jaringan pasar borong dan Fresh Mart, hingga fasilitasi ekspor bagi pelaku UMKM Indonesia.

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Direktur Komersial PT Pos Indonesia (Persero) Fahdel Akbar mengatakan, kolaborasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat layanan logistik internasional Pos Indonesia.

“Kolaborasi dengan GT Empire Global merupakan bagian dari komitmen Pos Indonesia untuk menghadirkan layanan logistik lintas negara yang semakin terintegrasi. Dengan dukungan jaringan logistik nasional yang kami miliki, Pos Indonesia siap memberikan layanan mulai dari pick-up, packing, konsolidasi, pelacakan pengiriman, hingga distribusi di negara tujuan, sehingga produk-produk Indonesia dapat menjangkau pasar Malaysia secara lebih cepat, efisien, dan terpercaya,” ujar Fahdel dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Jumat (3/7/2026).