Mahasiswi Bandung Hilang Misterius Seusai Berangkat Kuliah ke Telkom University

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Seorang mahasiswi di Bandung bernama Nadira Az-Zahra dilaporkan hilang.

Warga Kecamatan Rancasari, Kota Bandung ini, hilang sejak tiga hari lalu atau tepatnya pada Selasa (30/6/2026).

Perempuan berusia 20 tahun itu terakhir meninggalkan rumah untuk berangkat ke tempat kuliahnya di Telkom University, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.

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Berdasarkan informasi yang diterima, Nadira merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Terapan (FIT), Prodi Sistem Indonesia Kota Cerdas (SIKC), angkatan 2025 dan saat ini masih semester 2.

Pada tanggal 30 Juni lalu, Nadiri berangkat dari rumahnya sekitar Pukul 10.00 WIB dengan tujuan ke Kampus Tel-U.

Namun hingga, Rabu, 1 Juli 2026, keluarga dan Nadira putus komunikasi.

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Ponsel Nadira, diketahui sudah nonaktif sejak 30 Juni, sekitar Pukul 12.30 WIB.

Saat pergi dari rumah untuk kuliah, Nadira diketahui mengenakan kemeja putih tangan panjang, celana jeans hitam, kerudung cream, tas ransel kuliah berwarna cream yang berisikan laptop, tab, dan HP.