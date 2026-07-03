JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Mahasiswi Bandung Hilang Misterius Seusai Berangkat Kuliah ke Telkom University

Mahasiswi Bandung Hilang Misterius Seusai Berangkat Kuliah ke Telkom University

Jumat, 03 Juli 2026 – 14:00 WIB
Mahasiswi Bandung Hilang Misterius Seusai Berangkat Kuliah ke Telkom University - JPNN.com Jabar
Ilustrasi orang hilang: Foto Antara.

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Seorang mahasiswi di Bandung bernama Nadira Az-Zahra dilaporkan hilang.

Warga Kecamatan Rancasari, Kota Bandung ini, hilang sejak tiga hari lalu atau tepatnya pada Selasa (30/6/2026).

Perempuan berusia 20 tahun itu terakhir meninggalkan rumah untuk berangkat ke tempat kuliahnya di Telkom University, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.

Baca Juga:

Berdasarkan informasi yang diterima, Nadira merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Terapan (FIT), Prodi Sistem Indonesia Kota Cerdas (SIKC), angkatan 2025 dan saat ini masih semester 2.

Pada tanggal 30 Juni lalu, Nadiri berangkat dari rumahnya sekitar Pukul 10.00 WIB dengan tujuan ke Kampus Tel-U. 

Namun hingga, Rabu, 1 Juli 2026, keluarga dan Nadira putus komunikasi. 

Baca Juga:

Ponsel Nadira, diketahui sudah nonaktif sejak 30 Juni, sekitar Pukul 12.30 WIB.

Saat pergi dari rumah untuk kuliah, Nadira diketahui mengenakan kemeja putih tangan panjang, celana jeans hitam, kerudung cream, tas ransel kuliah berwarna cream yang berisikan laptop, tab, dan HP.

Seorang mahasiswi di Bandung dilaporkan hilang misterius seusai pamit berangkat kuliah di kampus Telkom University. Polisi tindaklanjuti laporan kehilangan.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   polsek rancasari mahasiswa telkom bandung hilang kabar orang hilang telkom university bandung mahasiswa hilang info orang hilang mahasiswa bandung hilang

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU