Kanwil Kementerian HAM Jabar Verifikasi Dugaan Pembubaran Misa di Depok, Ini Hasilnya

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Provinsi Jawa Barat menggelar rapat koordinasi bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk memverifikasi laporan dugaan pembubaran misa penghiburan yang terjadi di Kecamatan Cipayung.

Hasil verifikasi menyimpulkan bahwa peristiwa tersebut dipicu oleh kesalahpahaman dalam komunikasi dan telah diselesaikan melalui musyawarah.

Rapat koordinasi tersebut melibatkan berbagai unsur, antara lain Pemerintah Kota Depok, Kementerian Agama, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), camat, lurah, serta perwakilan umat Katolik.

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Kepala Kanwil Kementerian HAM Provinsi Jawa Barat, Hasbullah Fudail, mengatakan hasil verifikasi menunjukkan tidak adanya persoalan yang berlanjut setelah seluruh pihak melakukan dialog untuk mencari penyelesaian bersama.

"Peristiwa ini menjadi catatan bahwa kita harus membangun kolaborasi. Mengurus kehidupan umat tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri karena bangsa Indonesia berdiri di atas semangat Bhinneka Tunggal Ika," ujar Hasbullah.

Ia menegaskan bahwa setiap persoalan yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, khususnya yang menyangkut kebebasan beragama dan berkeyakinan, perlu diselesaikan melalui komunikasi yang baik, dialog, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Menurut Hasbullah, pendekatan tersebut menjadi kunci dalam menjaga keharmonisan di tengah masyarakat yang memiliki latar belakang agama, budaya, dan suku yang beragam.

Dalam kesempatan itu, Hasbullah juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Depok, aparat kecamatan, pemerintah kelurahan, serta FKUB yang dinilai bergerak cepat dalam memfasilitasi penyelesaian persoalan tersebut sehingga situasi dapat kembali kondusif.