Kabupaten Bogor Jadi Daerah Dengan Pemain Judol Terbanyak di Indonesia, Depositnya Capai Rp414,4 Miliar

jabar.jpnn.com, BOGOR - Kabupaten Bogor tercatat sebagai wilayah dengan jumlah pemain judi online terbanyak di Indonesia berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tahun 2025.

Menanggapi temuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bogor menegaskan komitmennya untuk memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan judi online melalui sosialisasi serta pengawasan hingga tingkat kecamatan.

Berdasarkan data PPATK, Kabupaten Bogor menempati peringkat pertama dengan 103.092 pemain judi online dan nilai deposit mencapai Rp414,4 miliar.

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Di bawah Kabupaten Bogor, Jakarta Barat berada di posisi kedua dengan 89.320 pemain dan nilai deposit sebesar Rp600,6 miliar.

Selanjutnya, Jakarta Timur mencatat 81.750 pemain dengan nilai deposit Rp425,9 miliar, sedangkan Kota Bandung berada di peringkat berikutnya dengan 80.549 pemain dan total deposit Rp341,7 miliar.

Menanggapi data tersebut, Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan praktik judi online harus menjadi perhatian bersama karena dinilai dapat merusak kehidupan masyarakat, khususnya generasi muda.

"Judi online dan peredaran narkoba menjadi perang kita bersama. Kita harus melindungi generasi penerus yang ada di Kabupaten Bogor," kata Rudy Susmanto, Jumat (3/7/2026).

Menurut Rudy, Pemerintah Kabupaten Bogor telah menginstruksikan seluruh jajaran hingga tingkat kecamatan untuk melakukan sosialisasi mengenai bahaya judi online dan penyalahgunaan narkotika.