Harga Emas dan Perak Antam Hari Ini 3 Juli 2026 Naik, Cek Daftar Lengkap Semua Pecahan di Sini

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Jumat, 3 Juli 2026, mengalami kenaikan di seluruh pecahan dibandingkan hari sebelumnya.

Berdasarkan daftar harga terbaru, emas batangan ukuran 1 gram dipatok sebesar Rp2.651.000, sedangkan pecahan terkecil 0,5 gram dijual seharga Rp1.250.500.

Kenaikan harga juga terjadi pada pecahan lainnya. Emas batangan ukuran 2 gram dibanderol Rp5.242.000, ukuran 3 gram Rp7.838.000, dan ukuran 5 gram mencapai Rp13.030.000.

Sementara itu, emas batangan ukuran 10 gram dijual seharga Rp26.005.000. Untuk pecahan yang lebih besar, harga emas 25 gram mencapai Rp64.887.000, sedangkan ukuran 50 gram dibanderol Rp129.695.000.

Adapun emas batangan ukuran 100 gram dipasarkan dengan harga Rp259.312.000.

Sementara itu, emas ukuran 250 gram dijual Rp648.015.000, ukuran 500 gram sebesar Rp1.295.820.000, dan pecahan terbesar 1.000 gram atau 1 kilogram mencapai Rp2.591.600.000.

Harga tersebut merupakan harga dasar sebelum dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen bagi pembeli yang memenuhi ketentuan perpajakan.

Selain emas batangan reguler, tersedia pula sejumlah produk edisi khusus. Emas Batangan Gift Series ukuran 0,5 gram dijual Rp1.445.500, sedangkan ukuran 1 gram dibanderol Rp2.801.000.