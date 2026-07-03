BPBD Karawang Salurkan 55.000 Liter Air Bersih untuk Warga Terdampak Kekeringan

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karawang, Jawa Barat, telah mendistribusikan sebanyak 55.000 liter air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan selama musim kemarau tahun 2026.

Bantuan tersebut disalurkan kepada 825 kepala keluarga (KK) atau 2.460 jiwa yang tersebar di tiga desa pada dua kecamatan.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Karawang, Ferry Muharam, mengatakan distribusi air bersih telah dilakukan secara bertahap sejak 11 Juni 2026 dan masih terus berlangsung hingga saat ini.

"Sejak 11 Juni hingga saat ini kami masih terus mendistribusikan air bersih ke sejumlah daerah yang dilanda kekeringan di wilayah Karawang," kata Ferry Muharam saat dihubungi di Karawang, Kamis.

Menurutnya, musim kemarau yang berlangsung selama beberapa pekan terakhir menyebabkan sejumlah wilayah mengalami kesulitan memperoleh air bersih.

Saat ini terdapat tiga desa yang terdampak, yakni Desa Mulyasejati dan Desa Kutanegara di Kecamatan Ciampel, serta Desa Kutalanggeng di Kecamatan Tegalwaru.

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Secara keseluruhan, sebanyak 825 kepala keluarga atau sekitar 2.460 jiwa terdampak kekeringan dan membutuhkan pasokan air bersih.

Di Kecamatan Tegalwaru, Desa Kutalanggeng menjadi wilayah dengan distribusi bantuan terbesar. Penyaluran dilakukan di enam titik, yaitu Kampung Naringgul RT 07/RW 04, Kampung Naringgul RT 08/RW 04, Kampung Jungkur RT 11/RW 05, Kampung Cinaga RT 10/RW 05, Kampung Kopi RT 09/RW 05, dan Kampung Palasari RT 06/RW 03.