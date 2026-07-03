5 Truk Dikerahkan DLH Bekasi Bersihkan Sampah Liar Jelang Normalisasi Saluran Balong Tua

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BEKASI - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mengangkut tumpukan sampah liar di sejumlah titik di Kecamatan Sukawangi hingga Kecamatan Tambelang sebagai bagian dari upaya mendukung percepatan proyek strategis normalisasi saluran irigasi sekaligus menjaga kebersihan dan estetika lingkungan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, Syafri Donny Sirait, mengatakan kegiatan penyisiran sampah dilakukan mulai dari Desa Sukawangi hingga wilayah Kecamatan Tambelang yang menjadi lintasan proyek normalisasi oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum.

"Kegiatan sisir sampah ini dimulai dari Desa Sukawangi di Kecamatan Sukawangi sampai Kecamatan Tambelang yang juga menjadi titik lintasan pekerjaan normalisasi oleh Balai Besar Wilayah Sungai Citarum," kata Syafri Donny Sirait di Cikarang, Kamis.

Menurutnya, pengangkutan sampah merupakan salah satu tahapan awal untuk mendukung pelaksanaan normalisasi saluran irigasi.

Kegiatan tersebut dilakukan secara terpadu dengan melibatkan sejumlah perangkat daerah sesuai bidang tugas masing-masing.

Syafri menjelaskan, berdasarkan arahan kepala daerah, DLH bertanggung jawab menangani persoalan sampah, sedangkan penertiban bangunan liar dilakukan bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Dinas Bina Marga mendukung melalui penyediaan alat berat, sementara Dinas Pertanian akan memberikan bantuan bibit setelah proses normalisasi selesai.

Salah satu proyek yang akan dilaksanakan adalah normalisasi Saluran Sekunder Balong Tua sepanjang 9,7 kilometer yang melintasi Kecamatan Sukatani, Sukawangi, dan Tambelang.