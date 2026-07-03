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Cuaca Jabodetabek Hari Ini 3 Juli 2026 Didominasi Cerah Berawan

Jumat, 03 Juli 2026 – 09:00 WIB
Cuaca Jabodetabek Hari Ini 3 Juli 2026 Didominasi Cerah Berawan - JPNN.com Jabar
Ilustrasi cuaca berawan. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) diprakirakan mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan sepanjang Jumat, 3 Juli 2026, mulai pagi hingga malam hari.

Kondisi serupa diperkirakan masih berlanjut hingga dini hari Sabtu, 4 Juli 2026.

Berdasarkan prakiraan cuaca, kondisi pada pagi hari pukul 07.00–13.00 WIB secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan di seluruh wilayah Jabodetabek.

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Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, cuaca diprakirakan masih didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan sehingga aktivitas masyarakat diperkirakan dapat berlangsung dengan normal.

Pada malam hari, pukul 19.00–01.00 WIB, cuaca di wilayah Jabodetabek juga diperkirakan tetap cerah berawan hingga berawan.

Sementara itu, pada dini hari Sabtu, 4 Juli 2026, pukul 01.00–07.00 WIB, kondisi cuaca secara umum masih diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

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Untuk suhu udara, wilayah Kota dan Kabupaten Bogor diperkirakan berada pada kisaran 20 hingga 32 derajat Celsius.

Adapun wilayah lain di Jabodetabek, yakni Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi, diprakirakan memiliki suhu antara 25 hingga 34 derajat Celsius.

Prakiraan cuaca Jabodetabek hari ini, Jumat 3 Juli 2026, didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan. Simak informasi lengkapnya di sini
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