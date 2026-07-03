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Prakiraan Cuaca Jawa Barat 3 Juli 2026: Cerah hingga Berawan Sepanjang Hari

Jumat, 03 Juli 2026 – 08:00 WIB
Prakiraan Cuaca Jawa Barat 3 Juli 2026: Cerah hingga Berawan Sepanjang Hari - JPNN.com Jabar
Ilustrasi cuaca cerah berawan. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Wilayah Jawa Barat diprakirakan didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan sepanjang Jumat, 3 Juli 2026.

Kondisi tersebut berlangsung sejak pagi hingga dini hari dengan suhu udara berkisar antara 16 hingga 35 derajat Celsius.

Berdasarkan prakiraan cuaca, kondisi pada pagi hari, pukul 07.00–13.00 WIB, diperkirakan cerah hingga cerah berawan di sebagian besar wilayah Jawa Barat.

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Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan tetap disarankan memperhatikan perkembangan informasi cuaca terbaru, terutama di wilayah yang berpotensi mengalami perubahan kondisi atmosfer.

Pada malam hari, pukul 19.00–01.00 WIB, cuaca diperkirakan kembali cerah berawan. Kondisi serupa juga diprakirakan berlangsung hingga dini hari, pukul 01.00–07.00 WIB.

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Sementara itu, suhu udara di wilayah Jawa Barat diperkirakan berada pada kisaran 16 hingga 35 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan udara antara 40 hingga 93 persen.

Adapun angin diprakirakan bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan berkisar 5 hingga 35 kilometer per jam.

Prakiraan cuaca Jawa Barat hari ini, Jumat 3 Juli 2026, didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan
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