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Revitalisasi Pasar Baru Cikarang Dimulai, Pemkab Bekasi Siapkan DED Senilai Rp799 Juta

Kamis, 02 Juli 2026 – 20:00 WIB
Revitalisasi Pasar Baru Cikarang Dimulai, Pemkab Bekasi Siapkan DED Senilai Rp799 Juta - JPNN.com Jabar
Uang rupiah. Ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BEKASI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menargetkan penyusunan dokumen perencanaan teknis atau Detail Engineering Design (DED) revitalisasi Pasar Baru Cikarang selesai pada tahun ini.

Tahapan tersebut menjadi langkah awal sebelum pelaksanaan pembangunan fisik pasar yang direncanakan dimulai pada tahun berikutnya.

Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, mengatakan revitalisasi Pasar Baru Cikarang merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas fasilitas publik yang memiliki peran penting terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

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"Kami berkomitmen melakukan pembenahan terhadap fasilitas publik yang memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Revitalisasi pasar tradisional menjadi salah satu agenda yang terus didorong untuk meningkatkan kenyamanan pedagang dan pembeli," kata Asep Surya Atmaja.

Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Bekasi telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp799 juta yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2026 untuk penyusunan DED penataan bangunan dan lingkungan di kawasan Pasar Baru Cikarang.

Menurut Asep, proses pengadaan jasa penyusunan dokumen tersebut telah selesai sehingga tahapan berikutnya adalah pelaksanaan penyusunan DED.

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"Anggaran pembuatan DED Rehab Pasar Baru Cikarang telah digelontorkan. Proses tendernya pun sudah selesai, tinggal eksekusi. Tahun ini tuntas perencanaan, tahun depan pelaksanaan pembangunan," ujarnya.

Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi, Benny Sugiarto Prawiro, mengatakan penyusunan DED merupakan tahapan penting yang akan menjadi acuan utama sebelum pekerjaan fisik revitalisasi dilaksanakan.

Pemerintah Kabupaten Bekasi menargetkan penyusunan DED revitalisasi Pasar Baru Cikarang selesai pada 2026. Anggaran Rp799 juta disiapkan sebagai tahap awal
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TAGS   pasar baru cikarang revitalisasi Pasar Baru Cikarang pemkab bekasi kabupaten bekasi plt bupati bekasi pembangunan Pasar Baru Cikarang apbd kabupaten bekasi Asep Surya Atmaja

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