Rayakan HUT ke-5, ibis Styles Bogor Pajajaran Gelar CSR Pemenuhan Nutrisi Anak di Kampung Pemulung

jabar.jpnn.com, BOGOR - Memperingati hari jadinya yang ke-5, ibis Styles Bogor Pajajaran menggelar kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) bertajuk Food Nutrition for Child bersama Yayasan Emmanuel sebagai mitra food rescue.

Program tersebut menjadi bagian dari komitmen hotel dalam memberikan manfaat bagi masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan nutrisi sekaligus menghadirkan kebahagiaan bagi anak-anak.

Kegiatan dilaksanakan di Kampung Pemulung Cimahpar, Kota Bogor, dengan melibatkan puluhan anak beserta keluarga setempat.

Dalam kegiatan tersebut, anak-anak mengikuti berbagai permainan interaktif dan kompetitif yang dirancang untuk menciptakan suasana ceria dan edukatif.

Panitia juga menyiapkan berbagai hadiah yang diberikan kepada peserta sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi mereka selama mengikuti rangkaian kegiatan.

Selain menghadirkan aktivitas rekreatif, ibis Styles Bogor Pajajaran bersama Yayasan Emmanuel turut menyalurkan bantuan nutrisi kepada anak-anak dan masyarakat di kawasan tersebut.

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Program ini juga mendukung praktik food rescue, yaitu upaya penyelamatan pangan yang masih layak konsumsi untuk mengurangi potensi limbah makanan sekaligus mendorong pemanfaatan bahan pangan secara lebih bertanggung jawab.

General Manager ibis Styles Bogor Pajajaran, Joanne F. Wullur, mengatakan peringatan hari jadi hotel tidak hanya dimaknai sebagai momentum perayaan, tetapi juga kesempatan untuk berbagi kepada masyarakat.