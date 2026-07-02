TBENE Social Coffee & Kitchen Bogor Luncurkan Area Baru, Cocok untuk Meeting hingga Birthday Celebration

jabar.jpnn.com, BOGOR - TBENE Social Coffee & Kitchen kembali menghadirkan inovasi dengan meluncurkan New Spot yang mengusung konsep cozy, hangat, dan intim.

Area baru tersebut dirancang untuk memberikan pengalaman yang lebih nyaman bagi pengunjung, baik untuk menikmati waktu bersama keluarga maupun teman, bekerja dari kafe, hingga menyelenggarakan berbagai acara privat.

Peluncuran area baru ini menjadi bagian dari upaya TBENE Social Coffee & Kitchen dalam menjawab kebutuhan masyarakat akan ruang yang tidak hanya nyaman untuk menikmati hidangan, tetapi juga mendukung berbagai aktivitas sosial maupun profesional.

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Mengusung desain interior modern dengan nuansa hangat dan estetik, New Spot ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, seperti private gathering, arisan, perayaan ulang tahun, acara keluarga, hingga corporate meeting.

TBENE juga menyediakan layanan penutupan area dari pengunjung umum (close area for public) untuk penyelenggaraan acara privat dengan ketentuan minimum reservasi sebanyak 30 orang sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.

Selain menghadirkan suasana baru, TBENE memperkenalkan sejumlah menu terbaru yang menyasar berbagai kalangan.

Pilihan kopi dan minuman tersedia mulai kisaran Rp40 ribuan, sedangkan menu makanan ditawarkan mulai sekitar Rp50 ribuan.

Beragam pilihan menu tersebut memadukan cita rasa lokal dan internasional sehingga memberikan alternatif kuliner bagi pengunjung yang ingin bersantai, bekerja dari kafe (work from café), maupun menikmati hidangan bersama keluarga, sahabat, dan rekan kerja.